Столтенберг не считает переходом красных линий удары ВСУ дальними ракетами по России

В НАТО проигнорировали предупреждение Владимира Путина Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает переходом красной линии разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по регионам России, передает «360», ссылаясь на его интервью с газетой The Times.