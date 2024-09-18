Столтенберг не считает переходом красных линий удары ВСУ дальними ракетами по России

В НАТО проигнорировали предупреждение Владимира Путина Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает переходом красной линии разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по регионам России, передает «360», ссылаясь на его интервью с газетой The Times.
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