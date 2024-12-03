Игорь Ляхов поможет бойцу СВО, который попал в трудную жизненную ситуацию

«Крик души материнский». По словам матери выпускника Смоленской военной академии, офицер проходит реабилитацию, но результатов от нее нет Секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов окажет содействие в разрешении трудной ситуации, в которую попал боец СВО, проходящий реабилитацию в Крыму.