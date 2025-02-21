Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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О нефтеперекачке под Новороссийском

О нефтеперекачке под Новороссийском

Минус названные Новаком 30-40% прокачки нефти через КТК после удачного удара беспилотников по нефтеперекачке под Новороссийском - это в месяц грубо миллиона два тонн.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Пендосы долбанули сами по себе... Все ради победы пары группировок в США ... Мда.
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1 д.
AB
Anatoliy Blagov
В любом случае рано стучать касками по мостовой на Красной площади. Войну легче начать, но трудно выйти из неё на полпути.
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1 д.
Игорь Кузнецов
В какой форме и с кого будет спрошено за &quot;эти миллиардные последствия&quot; - этот вопрос пока &quot;подвешен&quot;.
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23 час.
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