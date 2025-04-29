CTV News сообщил о победе Либеральной партии на выборах в парламент Канады

Достаточное количество мест для формирования правительства меньшинства получили представители Либеральной партии Канады на федеральных выборах в парламент, 29 апреля сообщает канадский телеканал CTV News.
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