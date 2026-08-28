«Укол в один конец»: в Забайкалье приостановили продажу двух вакцин

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю приостановило обращение сразу четырёх серий ветеринарных вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» — препаратов, которые ежегодно колют миллионам российских собак для защиты от смертельно опасных инфекций.
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