Белгеч: Декретка чыгу пенсия күләменә йогынты ясый

2026 елда картлык буенча иминият пенсиясен билгеләү өчен бер үк вакытта өч шартны үтәргә кирәк: кимендә 30 индивидуаль пенсия коэффициенты (ИПК) җыярга, кимендә 15 ел иминият стажы булырга һәм билгеләнгән яшькә җитәргә.
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