Вы когда-нибудь хотели жить в пряничном домике, как у Гензеля и Гретель

Вы когда-нибудь хотели жить в пряничном домике, как Гензель и Гретель? Не исключено, что в ближайшее время съедобные домики могут появиться не только в сказках.
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