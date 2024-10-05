В США обвиняют Нетаньяху во вмешательстве в выборы

Члены Демократической партии США подозревают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может вмешиваться в американские выборы, потенциально влияя на голоса американских евреев и избирателей арабского происхождения.
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