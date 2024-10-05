Политика как он...
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Политика как она есть

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В США обвиняют Нетаньяху во вмешательстве в выборы

В США обвиняют Нетаньяху во вмешательстве в выборы

Члены Демократической партии США подозревают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может вмешиваться в американские выборы, потенциально влияя на голоса американских евреев и избирателей арабского происхождения.

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