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Шняги.Нет

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Душ отменяется: новая мужская стратегия обольщения

Душ отменяется: новая мужская стратегия обольщения

Привычная подготовка к свиданию перестала быть универсальным правилом. Если раньше стандартный набор включал обязательный поход в душ, нанесение дезодоранта и выбор подходящего парфюма, то теперь часть мужчин сознательно отказывается от этих ритуалов.

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