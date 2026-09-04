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Татар-информ

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В Казани пройдет лаборатория молодых режиссеров фестиваля «Ремесло»

В Казани пройдет лаборатория молодых режиссеров фестиваля «Ремесло»

Творческая режиссерская лаборатория XVIII Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло» пройдет в Казани с 8 по 12 сентября.

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