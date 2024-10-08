В Казахстане подведены итоги референдума по вопросу строительства АЭС В Казахстане оглашены окончательные итоги референдума, в котором на обсуждение граждан выставлялся вопрос об атомной энергетике страны.
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В Казахстане подведены итоги референдума по вопросу строительства АЭС В Казахстане оглашены окончательные итоги референдума, в котором на обсуждение граждан выставлялся вопрос об атомной энергетике страны.
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