Нас толкают к "похабному миру": Запреты "за ленточкой" переходят все границы

Caltar

Скорее всего так и есть! Не воюем,хотя войну и никто не объявлял,а топчемся на месте! За два года ничего толком не сделали,как долбили ПО ЛДНР,тому же Донецку,так и продолжают,правда теперь постоянно и по территории России прилетает и в ответ на всё это только один скулёж,что мы не такие и всё ещё будет в будущем! Во время ВОВ,на которую так любят некоторые ссылаться,к месту и нет,всю Украину освободили за год,с августа 1945 по октябрь 1944 года,а сейчас какую-то часть не можем зачистить от недоделков! За то только все и говорят о готовности к переговорам,а с кем..,с теми кого и собирались денацифицировать,кто призывал и продолжает убивать русских и отдаёт приказы бить по городам?!. Кто-то может представить переговоры с Гитлером и теми,кто был рядом с ним или там другое,тогда какого постоянно вспоминать о ВОВ?!.