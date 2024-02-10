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Царьград

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Нас толкают к "похабному миру": Запреты "за ленточкой" переходят все границы

Нас толкают к "похабному миру": Запреты "за ленточкой" переходят все границы

Военкор Стешин увязал разнообразные запреты Минобороны со сливом нашей Победы.Тревожную для любого русского патриота тему поднял известный блогер Сергей Колясников (Zergulio).

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Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
Что-то мне в такое не верится
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16 час.
Caltar
Скорее всего так и есть! Не воюем,хотя войну и никто не объявлял,а топчемся на месте! За два года ничего толком не сделали,как долбили ПО ЛДНР,тому же Донецку,так и продолжают,правда теперь постоянно и по территории России прилетает и в ответ на всё это только один скулёж,что мы не такие и всё ещё будет в будущем! Во время ВОВ,на которую так любят некоторые ссылаться,к месту и нет,всю Украину освободили за год,с августа 1945 по октябрь 1944 года,а сейчас какую-то часть не можем зачистить от недоделков! За то только все и говорят о готовности к переговорам,а с кем..,с теми кого и собирались денацифицировать,кто призывал и продолжает убивать русских и отдаёт приказы бить по городам?!. Кто-то может представить переговоры с Гитлером и теми,кто был рядом с ним или там другое,тогда какого постоянно вспоминать о ВОВ?!.
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14 час.
Олег Самойлов
И это ВЕРНО! &quot;...всю Украину освободили за год, с августа 1945 по октябрь 1944 года...&quot;! А СКОЛЬКО положили солдат? Миллион иль немного больше? Надо и сейчас повторить?
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13 час.

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