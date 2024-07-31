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В Иране заявили об укреплении связей с Палестиной после гибели Хании

В Иране заявили об укреплении связей с Палестиной после гибели Хании

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency После того, как глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране, отношения между Ираном и Палестиной лишь окрепнут.

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