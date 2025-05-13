Гергиев заявил о необходимости новых сценических площадок для Большого театра

Коллективам Большого театра необходимы новые возможности. Об этом журналистам во вторник, 13 мая, заявил генеральный директор Большого театра, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
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