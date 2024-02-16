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Парламентская газета

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Бессараб рассказала о мерах поддержки семей в России на 2024 год

Бессараб рассказала о мерах поддержки семей в России на 2024 год

В 2024 году предусмотрено множество мероприятий по поддержке репродуктивного здоровья молодежи, развитию института семьи, а также изучению лучших практик поддержки студенческих семей и семей в трудовых коллективах.

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