Бессараб рассказала о мерах поддержки семей в России на 2024 год

В 2024 году предусмотрено множество мероприятий по поддержке репродуктивного здоровья молодежи, развитию института семьи, а также изучению лучших практик поддержки студенческих семей и семей в трудовых коллективах.
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