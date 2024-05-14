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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» оптимистично настроена насчет трансфера Уильямса, однако нужны продажи игроков и место в лимите зарплат. Нико не будет ждать до конца лета (Diario Sport)

Как утверждает Diario Sport, в каталонском клубе настроены оптимистично насчет трансфера Уильямса. Сине-гранатовые находятся в контакте с игроком и его агентами.

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