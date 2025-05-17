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Уважаемые абоненты!. ГУП РК Вода Крыма НЕ ОКАЗЫВАЕТ услуги горячего водоснабжения

Уважаемые абоненты!. ГУП РК Вода Крыма НЕ ОКАЗЫВАЕТ услуги горячего водоснабжения

Уважаемые абоненты!ГУП РК Вода Крыма НЕ ОКАЗЫВАЕТ услуги горячего водоснабженияДанные об отсутствии отопления и горячего водоснабжения размещаются на информационных ресурсах ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»:- на официальный сайте Предприятия в разделе Отсутствие отопления и ГВС- в социальной сети … .

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