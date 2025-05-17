Уважаемые абоненты!. ГУП РК Вода Крыма НЕ ОКАЗЫВАЕТ услуги горячего водоснабжения

Уважаемые абоненты!ГУП РК Вода Крыма НЕ ОКАЗЫВАЕТ услуги горячего водоснабженияДанные об отсутствии отопления и горячего водоснабжения размещаются на информационных ресурсах ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»:- на официальный сайте Предприятия в разделе Отсутствие отопления и ГВС- в социальной сети … .
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