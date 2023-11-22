Бастрыкин призвал прописать в Конституции России государственную идеологию

Светлейший Этож какую "идеологию" имеет ввиду Бастрыкин? Типа - умрем за капиталистов? А может наоборот - капиталистов на стройки народного хозяйства?!

вс владимир сергеев На Светлейшего Не тянешь ! Идеология России это продолжение Возрождении страны и её эволюционное развитие...