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Бастрыкин призвал прописать в Конституции России государственную идеологию

Бастрыкин призвал прописать в Конституции России государственную идеологию

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал прописать в Конституции страны государственную идеологию.

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Комментарии
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Светлейший
Этож какую &quot;идеологию&quot; имеет ввиду Бастрыкин? Типа - умрем за капиталистов? А может наоборот - капиталистов на стройки народного хозяйства?!
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19 час.
вс
владимир сергеев
На  Светлейшего Не тянешь !  Идеология России это продолжение Возрождении страны  и её   эволюционное развитие...
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19 час.
Светлейший
Видите ли, любезный, не Вам судить о том кто куда и что &quot;тянет&quot;. &quot;Эволюционный развиватель&quot;, бл...
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19 час.

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