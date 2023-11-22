Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал прописать в Конституции страны государственную идеологию.
Бастрыкин призвал прописать в Конституции России государственную идеологию
Комментарии
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Светлейший
Этож какую "идеологию" имеет ввиду Бастрыкин? Типа - умрем за капиталистов? А может наоборот - капиталистов на стройки народного хозяйства?!
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19 час.
вс
владимир сергеев
На Светлейшего Не тянешь ! Идеология России это продолжение Возрождении страны и её эволюционное развитие...
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19 час.
Светлейший
Видите ли, любезный, не Вам судить о том кто куда и что "тянет". "Эволюционный развиватель", бл...
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19 час.
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