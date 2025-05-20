Учёные нашли ген, который делает кошек рыжими

Большинство рыжих кошек на самом деле имеют одну генетическую мутацию, которая их делает рыжими. Эксперты определили делецию ДНК, которая заставляет пигментные клетки производить жёлто-красный цвет вместо стандартного коричнево-чёрного.
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