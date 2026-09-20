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ИА Регнум

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ВС России уничтожили мост под Одессой, по которому шло снабжение ВСУ

ВС России уничтожили мост под Одессой, по которому шло снабжение ВСУ

Российские военные поразили автомобильный мост в Одесской области, который использовался для переправы транспорта с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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