Японские ученые назвали условия для 100% заражения "омикроном"

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Риск заражения коронавирусом от носителя штамма "омикрон" составляет практически 100% при контакте с инфицированным человеком без маски на расстоянии полуметра и меньше в течение хотя бы 15 минут на расстоянии.
Nikolay Gyngazov/Global Look Press Риск заражения коронавирусом от носителя штамма "омикрон" составляет практически 100% при контакте с инфицированным человеком без маски на расстоянии полуметра и меньше в течение хотя бы 15 минут на расстоянии.
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