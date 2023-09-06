Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище в Москве

На церемонию пришли сотни человек — близкие, коллеги и поклонники артиста, которому сегодня исполнилось бы 50 летНа столичном Троекуровском кладбище открыли памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, умершему в июне прошлого года.