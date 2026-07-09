Названы последствия недосыпа по полтора часа в день

Недостаток полутора часов сна в сутки в течение нескольких недель может навредить здоровью. О последствиях недосыпа предупредили доцент кафедры нутрициологии в Колумбийском университете (США) Фарис Зурайкат и профессор медицины Алекс Мирас в беседе с The Independent.