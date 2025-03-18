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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муштаков о возвращении на мировые турниры: «За границей придется бежать гораздо быстрее. Думаю, что психологически это будет давить»

— Результаты, которые ты видишь на международной арене, удивляют? Или ты понимаешь, как эти ребята бегут? — Ничего особенного на самом деле я не вижу.

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