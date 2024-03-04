Восточный гороскоп: как меняется жизнь каждого знака с 4 по 10 марта 2024 года Алёна ЮрьеваНаступившая неделя с 4 по 10 марта 2024 года принесла с собой поток энергии, напоминая каждому о возможностях, которые могут изменить их жизнь.