Российские войска освободили село Шевченко в ДНР: сводка Минобороны за 11 января

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Подразделениям группировки войск «Центр» удалось освободить от украинской оккупации населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также нанести значительное поражение технике и живой силе ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии