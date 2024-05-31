Ганчев: ВС России взяли под огневой контроль линию обороны ВСУ у Харькова

Вооруженные силы РФ заняли стратегические высоты рядом с населенным пунктом Липцы, установив огневой контроль над линией обороны украинской армии, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии