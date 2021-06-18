Происшествия

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В Республике Марий Эл по инициативе Общественного совета в центре «Архангел» школьники сыграли в футбол

Сегодня в Центре «Архангел» состоялся спортивно-технический праздник для школьников областного центра.

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