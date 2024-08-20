Банки Киргизии лишились ключевого партнера для SWIFT-переводов

После того как южнокорейский Kookmin Bank, один из ключевых корреспондентов для банков Киргизии, заявил, что с сентября 2024 года перестанет проводить SWIFT-переводы в долларах для клиентов киргизских финансовых учреждений, последние начали искать альтернативные решения.
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