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Банки Киргизии лишились ключевого партнера для SWIFT-переводов

Банки Киргизии лишились ключевого партнера для SWIFT-переводов

После того как южнокорейский Kookmin Bank, один из ключевых корреспондентов для банков Киргизии, заявил, что с сентября 2024 года перестанет проводить SWIFT-переводы в долларах для клиентов киргизских финансовых учреждений, последние начали искать альтернативные решения.

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