В Брянске задержали замдиректора гимназии, в которой школьница устроила стрельбу

Её подозревают в халатности.После стрельбы в брянской гимназии №5, во время которой погибла одна девочка, пять человек были ранены, а стрелявшая школьница покончила с собой, была задержана заместитель директора образовательного учреждения Лариса Католикова.
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