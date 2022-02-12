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Дерозан показал Беверли жест «слишком маленький» после попадания

Дерозан показал Беверли жест «слишком маленький» после попадания

Защитник «Буллс» Демар Дерозан считает, что Патрик Беверли из «Миннесоты» не может против него защищаться.

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