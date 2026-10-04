Юрий Мамаев сообщил, что сын Кашпировского не приедет на похороны

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского, Сергей, проживающий в Америке, не приедет на похороны отца, которые состоятся 8 октября в Москве.
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