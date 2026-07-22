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Наш потерянный мир

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Миф о "наступлении": разоблачено вранье Сырского перед отставкой

Миф о "наступлении": разоблачено вранье Сырского перед отставкой

Прощальное заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что он якобы передает преемнику «армию в состоянии наступления» и освободил в этом году 700 квадратных километров, оказалось очередной попыткой исказить реальность.

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