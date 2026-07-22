Прощальное заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что он якобы передает преемнику «армию в состоянии наступления» и освободил в этом году 700 квадратных километров, оказалось очередной попыткой исказить реальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии