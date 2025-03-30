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FT: страны Балтии не хотят перемирия на Украине, боятся угрозы со стороны России

FT: страны Балтии не хотят перемирия на Украине, боятся угрозы со стороны России

Министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине.Страны Балтии выступают против перемирия на Украине, так как опасаются гипотетических угроз со стороны России.

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