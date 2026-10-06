Собянин: за 6,5 часов силы ПВО сбили 650 летевших на Москву дронов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Силы противовоздушной обороны с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября уничтожили 650 вражеских беспилотников, летевших на Москву.
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