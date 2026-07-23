⛈ На юге Крыма зафиксировали максимальные осадки К 20:00 в поселке Никита выпало 45 мм осадков, в Ялте — 38 мм, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛈ На юге Крыма зафиксировали максимальные осадки К 20:00 в поселке Никита выпало 45 мм осадков, в Ялте — 38 мм, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.