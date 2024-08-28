Лидер Российской Федерации Владимир Путин узнал о том, что Соединённые Штаты Америки оказались неспособны добиться изменения положения дел в рамках бушующего на Украине противостояние из-за того, что они истощили собственную ресурсную базу и не могут оказать значимой поддержки.