Форвард "Манчестер Юнайтед" Зиркзее договорился о зимнем трансфере в команду Серии А

В Италии усиливается интерес к Джошуа Зиркзее. "Наполи" рассчитывает усилить атаку зимой, а на выбор форварда, по данным СМИ, могут повлиять знакомые ему по "Манчестер Юнайтед" игроки, ныне выступающие за неаполитанцев.
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