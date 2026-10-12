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Форвард "Манчестер Юнайтед" Зиркзее договорился о зимнем трансфере в команду Серии А

Форвард "Манчестер Юнайтед" Зиркзее договорился о зимнем трансфере в команду Серии А

В Италии усиливается интерес к Джошуа Зиркзее. "Наполи" рассчитывает усилить атаку зимой, а на выбор форварда, по данным СМИ, могут повлиять знакомые ему по "Манчестер Юнайтед" игроки, ныне выступающие за неаполитанцев.

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