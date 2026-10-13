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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Интера» Мартинес допустил голевые ошибки в двух играх ЛЧ подряд. С «Брюгге» голкипер далеко вышел из штрафной и не добрался до мяча

Во втором матче Лиги чемпионов подряд « Интер » пропустил в результате ошибки вратаря. На 62-й минуте игры с « Брюгге » Жозеп Мартинес выбежал далеко за пределы штрафной площади в надежде перехватить передачу.

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