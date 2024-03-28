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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Симоньян могла быть в Crocus City Hall в момент теракта: «Чудом там не оказалась»

Симоньян могла быть в Crocus City Hall в момент теракта: «Чудом там не оказалась»

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что должна была находиться в комплексе Crocus City Hall в момент теракта, она договорилась увидеться с коллегами в ресторане, но они перепутали название и ждали ее в другом месте.

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