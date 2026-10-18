Посол США в Израиле Майк Хакаби призвал к полному расследованию нападения израильских поселенцев на журналистку Washington Post Хайди Левин, которое произошло на Западном берегу реки Иордан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым