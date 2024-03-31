ТАСС/Николай Гынгазов Около 7 утра 31 марта в Белгородской области российские военнослужащие сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, выпущенных украинскими боевиками.
Десять снарядов от РСЗО Vampire сбиты в небе над Белгородской областью
Комментарии
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Андрей Алферов
Враг - США (В.Путин) Только создание угрозы территории США,для цели равной и неделимой безопасности остановит агрессию США на территорию нашего Отечества. Должен быть массовый запрос общества о смене военной доктрины ответно-встречного удара на военную доктрину, превентивного удара, вззаимного нацеливания, как было при СССР до Ельцинской декларации 1994 года. Тогда гегемон остановится. В противном случае и до Урала ,и до Сахалина будут бомбить.
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