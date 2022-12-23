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Эрик Карлссон набрал 1+3 в матче с «Миннесотой». Это его 8-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ

Эрик Карлссон набрал 1+3 в матче с «Миннесотой». Это его 8-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ

Эрик Карлссон набрал 1+3 в матче с «Миннесотой». Защитник «Сан-Хосе» набрал 4 очка и «+3» в победном для команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (5:2), став первой звездой.

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