За девять месяцев 2026 года российские туристы совершили 66,5 миллиона поездок внутри страны. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР.
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