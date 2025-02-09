NIS: В 2024 году на работу в Россию отправились тысячи рабочих из КНДР

В 2024 году тысячи северокорейских рабочих были направлены на работу в Российскую Федерацию. Информацию об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS).
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