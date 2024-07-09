«Побывать у друга дома»: Путин провел неформальную встречу с Моди в Ново-Огарёве

МОСКВА (ИА Реалист). Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в Россию с двухдневным официальным визитом назвал президент Владимира Путина другом и заявил, что очень счастлив побывать у него в гостях.
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