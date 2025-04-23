Степан (Штефан) Бандера об украинцах:"Сознательный украинец обязан быть тупым и дебильным."

Неприятны слова Степана Бендеры -мне украинцу по материСчитаю себя русским артистом -предпочитаю говорить на русскомВ детстве прекрасно балакал на украинскомКСТАТИ!В музее Тараса Григорьевича Шевченко есть его паспорт, в котором он записан как «православный Малороссиянин».