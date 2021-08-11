«Отойти не может»: Сатановский раскрыл причину обиды Лукашенко на Путина

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал в Telegram заявление белорусского президента Александра Лукашенко, сделанное им в ходе пресс-конференции, что если российские олигархи начнут поставлять продукцию в Крым, то и «за ним не заржавеет».
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал в Telegram заявление белорусского президента Александра Лукашенко, сделанное им в ходе пресс-конференции, что если российские олигархи начнут поставлять продукцию в Крым, то и «за ним не заржавеет».
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