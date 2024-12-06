Инсценировал ДТП. Житель Приморья попытался скрыть убийство родного отца

В Приморском крае мужчина убил родного отца и попытался скрыть преступление, инсценировав ДТП. Расследованием страшного дела занимается прокуратура, а самому отцеубийце грозит суд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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