Умный дом: удобство или киберугроза? Ольга ВайленкоТехнологии умных домов, которые всего несколько лет назад казались фантастикой, сегодня становятся все более доступными для рядовых пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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